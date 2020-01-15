Медведев ушёл в отставку и стал замом Путина

15.01.2020, Москва, Михаил Рябов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил об уходе в отставку вместе со всем составом правительства.

Об этом Медведев сказал после встречи с президентом Владимиром Путиным час спустя оглашения послания главы государства к Федеральному собранию.

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«Прошу вас исполнять обязанности в полном объеме до формирования правительства в новом составе», – обратился Путин к присутствующим министрам.

По его словам, Медведев получит новую должность, которой не было ранее в России, – заместителя председателя Совбеза.

«Председателем, как известно, является президент», – сказал Путин.

«Медведев, по сути, вице-президент», – комментирует политолог Алексей Чеснаков.

«Нужно новое правительство – кто будет спасать экономику затянутых поясов», – называет причину отставки кабинета Медведева политолог Илья Гращенков.

Смена правительства на время позволит власти нейтрализовать критику со стороны оппозиции, считает политолог Сергей Михеев. «У оппозиции выбит из рук мощный козырь. На какое-то время. Вопрос в том, кто вместо?» – отмечает эксперт.