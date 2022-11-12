Медведев успокаивает на фоне мрачных прогнозов о дальнейшем отступлении

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Новости Украины

Военкор Роман Сапоньков, работавший в последние месяцы в Херсоне, опубликовал свежее видео – оно демонстрирует ситуацию на трассе в Крым – том самом «сухопутном коридоре», который забит грузовым транспортом после взрыва на мосте через Керченский пролив.

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Сапоньков опасается, что вскоре дорога в Крым по суше будет перерезана украинской армией – получив Херсон без боя, она освобождает значительные силы для прорыва к Азовскому морю, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Пробка из фур – это сухопутный коридор из Крыма перед блокпостом, плюс ремонтные работы, но вы можете оценить плотность трафика, что сухопутный коридор нужен обязательно. И в случае обрубания сухопутного коридора ударом от Васильевки на Бердянск, это создаст огромную проблему для снабжения Крыма, особенно, как выяснилось, при возможности перерубания именно моста», – комментирует военкор.

Он выразил убеждённость, что после Херсона ВСУ начнут прорыв к Азовскому морю. Тогда отступившие от Херсона русские войска вновь окажутся в окружении и будут вынуждены уходить уже в сторону Крыма.

«Поэтому следующий удар логично ожидать (именно военное решение, а не какие-то политические договорённости) со стороны Васильевки на Бердянск для перерубания коридора. И при таком раскладе автоматически с Левого берега Днепра, с нынешних позиций, куда наши войска отошли с Правого берега, оставив Херсон, после удара с Васильевки на Бердянск, группировка оказывается в полуокружении без возможности снабжения, и мы просто с Левого берега уйдём», – предположил Сапоньков.

Бывший глава ЛНР политтехнолог Марат Баширов считает, что российское руководство должно прямо заявить о невозможности сдачи городов Запорожской области, которые по логике станут следующими целями для ВСУ.

«Кто-то из федеральных государственных мужей должен нам сказать, что Россия не оставит ЗаАЭС и Энергодар, так же как это сделали с Херсоном и Изюмом. Понятно, что следующая цель Киева – они», – написал эксперт в своём тг-канале.

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев остаётся единственным топ-российским политиком, выступающим уже со вторым комментарием ситуации после оставления Херсона.

Медведев, обещавший ранее «судный день» для Украины в случае удара по Крыму, убеждает, что у России были причины для отказа воевать в полную силу, но в итоге всё будет хорошо.

Кстати, по примеру украинских чиновников Медведев теперь пишет географические названия, относящиеся к странам-противникам России, с маленькой буквы.

«В рутине трудной повседневности и под влиянием весьма непростых военных решений стали затираться исключительно важные для нашей страны и всех нас результаты этого года. Хочу напомнить их. 1.Напомнить, что это именно Россия защищает своих граждан. И что именно наша страна возвращает и уже вернула исконные российские земли, а не наоборот. И это возвращение продолжится. 2.Напомнить, что именно Россия сегодня формирует будущий миропорядок, а не штаты с британией или тёмным киевом. И этот новый равноправный миропорядок будет выстроен. 3.Напомнить, что Россия в одиночку сражается с НАТО и западным миром. Поэтому любые параллели с прошлым неверны или условны. Кроме одной: мы и в одиночку умеем уничтожать мощного врага или вражеские союзы. 4.Напомнить, что Россия ведёт боевую работу, стараясь максимально сохранять жизни наших военнослужащих и мирного населения. Наши враги не считают жизней своих солдат и гражданских. И в этом наша огромная нравственная разница с ними. 5.Напомнить, что Россия по очевидным всем разумным людям причинам пока не использовала весь свой арсенал возможных средств поражения. И не наносила удары по всем возможным вражеским целям, расположенным в населённых пунктах. И не только из присущей нам человеческой доброты. Всему своё время».