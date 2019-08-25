Медведев в эфире ТВ разоблачил фальшивый праздник незалежности Украины

25.08.2019, Москва, Михаил Рябов

В «день независимости», который отмечался в Киеве 24 августа, государственный телеканал «Россия» показал документальный фильм «Проект Украина», разоблачающий мифы самостийников и посвященный истории отторжения исторических русских земель – Малороссии.

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«Об искусственном происхождении Украины и украинской нации, отрыве от России исконно русских земель и фатальном разделении русского народа. Никакой политкорректности и типичных для нашей интеллигенции реверансов в сторону украинцев. Отличный телепроект. Так русский взгляд на украинскую проблему из статей специалистов и идеологов постепенно перекочевал и на центральные госканалы», – отмечает волонтер Александр Жучковский, собирающий помощь ополчению Донбасса.

«Этот фильм мы снимали в 2014 году, и в январе 2015 он впервые вышел в эфир. То есть ему пять лет. И год от года он становится только актуальнее, потому что на Украине ничего не меняется, идеологический кризис только углубляется, а украинская идентичность все так и не создается.

Вообще, как писал упомянутый в фильме Осип Мончаловский, есть только «украинская разновидность русского народа». И с этим трудно поспорить, хотя бы глядя на то, как украинские политики старательно пытаются говорить на мове, чуждой и чужой.

Отрадно, что каждый раз, когда фильм повторяют, люди, которые его не видели прежде, говорят, что фильм интересный и своевременный. Значит, всё удалось», – комментирует автор ленты тележурналист Андрей Медведев.