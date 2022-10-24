Медведев: В России кратно увеличивается выпуск танков, дронов и высокоточных ракет

24.10.2022  16:35 (Мск), Киев
Игорь Шкапа.  
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Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Спецоперация


Западу не стоит надеяться на то, что у России закончится военная техника и высокоточное оружие.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем телеграм-канале сообщил экс-премьер и бывший президент России, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Западу не стоит надеяться на то, что у России закончится военная техника и высокоточное...

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«Сегодня по указанию Верховного главнокомандующего в Нижнем Тагиле прошла контрольная проверка выпуска танков в корпорации «Уралвагонзавод», которая является крупнейшим производителем в этой области производства бронетехники.

Обсуждены вопросы ускорения поставок техники в войска для использования в ходе СВО, а также устранения существующих проблем. Поставлена задача неукоснительного исполнения ГОЗ во всех его ключевых параметрах, недопущения срывов поставок выпускаемой техники. Обращено внимание на ответственность всех соисполнителей госзаказа, вплоть до уголовной. Приняты поручения в адрес министерств и ведомств, отвечающих за госзаказ», – написал Медвеедв.

По его словам, контроль за исполнением будет продолжен, опубликовавший видео посещения Уралвагонозавода».

«Читая вражескую аналитику, неоднократно встречал утверждения, что военная техника и востребованное вооружение в России скоро закончатся. Типа всё истратили. Не надейтесь. Выпуск вооружений и специальной техники кратно увеличивается по всем направлениям: от танков и орудий до высокоточных ракет и дронов. Ждите!», – резюмировал Медведев

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