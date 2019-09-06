Медведев вспомнил Хрущева в связи с интеграцией с Белоруссией

06.09.2019, Москва, Елена Острякова

Премьер-министры России и Белоруссии Дмитрий Медведев и Сергей Румас парафировали сегодня Программу интеграции в рамках Союзного государства.

«Все самое сложное впереди. Нам нужно погрузить в эти дорожные карты перечень конкретных мероприятий, нормативных актов, которые должны быть подготовлены нашими странами практически во всех сферах экономической деятельности», – сказал Дмитрий Медведев.

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К началу декабря должны быть подготовлены нормативные акты в рамках 31 дорожной карты. Тогда Программа будет подписана президентами двух стран. Сами акты будут приниматься в следующем году.

«Я не сомневаюсь, что мы в течение ближайших двух месяцев выйдем на реализацию той задачи, которую поставили перед нами руководители двух государств и подготовим необходимые документы», – сказал Сергей Румас.

«От этого зависит наполнение Союзного государства новыми реалиями, чтобы экономики наших стран стали ближе, был сформирован полноценный общий рынок, и граждане наших стран получили от этого все возможные преимущества», – добавил Медведев.

Под конец он процитировал одного из лидеров СССР Никиту Хрущева:

«Как, сказал классик, цели известны, за работу, товарищи», – сказал Медведев.