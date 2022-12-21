Медведев встретился с лидером Китая. Слухи о преемнике и обострении на Украине

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Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, в последние месяцы выступающий как один из главных «ястребов» российской политики с грозными заявлениями в адрес Запада, прибыл в Пекин, где провел встречу с китайским лидером Си Цзиньпином и передал ему некое послание от Владимира Путина. Формально первому лицу Поднебесной не по рангу встречаться с экс-президентом России, поэтому сразу же поползли слухи о «смотринах» и накануне возможного возвращения Медведева в кресло главы государства. Однако есть и не другая версия – переговоры в Пекине имели формат встречи лидеров двух правящих партий – Компартии Китая и «Единой России» (в пользу этого – наличие большого партийного знака КПК с серпом и молотом в зале).

В любом случае наблюдатели ожидают, что визит Медведева в Китай приведет к изменениям в зоне СВО на Украине. Так было каждый раз в последние месяцы по итогам российско-китайских контактов. В феврале накануне начала СВО Путин встретился с Си Цзиньпином. Два лидера также встречались в сентябре, после чего был проведен референдум в ЛДНР, а также двух исторических областях Новороссии. Кстати, сам Владимир Зеленский сегодня пребывает в Вашингтоне.

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Для начала версии конспирологов, предрекающих возвращение Медведева в кресло президента.

«Электоральный потенциал Медведева растет», – считает политолог Андрей Суздальцев, подразумевая прицел на выборы президента в 2024 году.

А вот бывший сотрудник администрации президента Модест Колеров не исключает, что Медведев может получить должность в правительстве.

«Медведев – новый глава МИД РФ? Лавров – новый глава СБ РФ?» – выдвигает он версию возможной рокировки.

Либеральный политолог Илья Гращенков подтверждает, что Медведев «всегда был преемником №1», однако причину поездки в Пекин он видит иную – готовить визит Путина просто было бы сложнее.

«Нужно долго готовить официальный визит. Да и не с чем пока ехать. Си передал через Медведева позицию Китая. Сейчас у КНР очень неплохие шансы получить бонусы на нейтрализации конфликта между Россией и Украиной», – полагает Гращенков.

Он не верит в то, что Китай готов совместно с Россией выступить против американцев.

«Китаю гораздо важнее не нарушить баланс с США, тем более, что, чем глубже Россия увязает в санкционном болоте, тем легче китайской экономике получать лакомые куски наших рынков», – уверен либерал.

А вот радиоведущий Сергей Мардан выступил с алармистским прогнозом:

«Кажется, прелюдия с попытками договориться заканчивается, и вот-вот официально будет объявлена война. Взорванный «Северный поток», нефтяное эмбарго, системы ПРО, развернутая европейская сеть подготовки украинских солдат. В России – частичная мобилизация как тестирование готовности системы к большой войне, перевод предприятий ВПК на военный режим производства. Напряжение достигло высшего предела», – рассуждает Мардан.

В военные цели визита Медведева верит и обозреватель Борис Рожин. Он обращает внимание, что, помимо поездки Зеленского в США, одновременно проводится коллегия Минобороны РФ с участием Путина.

«Многие ждут, что после череды этих событий стартует интенсивная фаза зимней кампании 2022-2023», – комментирует Рожин.

Милитаристские сценарии – и у политолога Сергея Маркова.

«Сегодня Дмитрий Медведев передал главе Китая Си письмо от Путина. Это важнейшее письмо и Путин его не доверил даже послам и главе МИД. Что в письме, не знает никто. Варианты. 1.Путин предупреждает Си, что если и дальше Китай будет занимать нейтралитет, когда Россия ведёт войну с главным врагом Китая, США, то Китай ждут трудные времена. 2.Путин предлагает Китаю передать России большие объёмы оружия. 3.Путин предлагает Китаю резкое развитие в экономике. 4.Путин предлагает Китаю дать согласие на переброску армии КНДР на Украину для участия в боевых действиях. Логично было бы, чтобы Китай это оплатил».

Уральский политолог Андрей Перла считает, что Россия ведёт с Китаем куда более тонкую игру.

«Ни в коем случае не надо думать, что появление Медведева в Пекине и Зеленского в Вашингтоне как-то увязаны. Это чисто технически почти неосуществимо – визиты государственного уровня готовятся долго. То есть Зеленского-то можно просто взять и выдернуть, как буряк из грядки – а вот замсекретаря русского Совбеза нет. Но и президент США свой график планирует загодя и с учетом многих переменных. Тем не менее, совпадение имеет место. И логично выглядит вопрос: а не предполагается ли какая-то очень важная и очень конкретная договоренность с Китаем. Причем такая, чтобы президент СШа пару дней аж кушать не мог. Да, по поводу войны. Вот только я в последнюю очередь думал бы о поставках оружия. Ниже «китайских/корейских добровольцев». Это все бульварная литература, а не политические возможности. И я вовсе не думал бы пока о чем-то вроде четырехсторонних мирных переговоров. Хотя намеки на такие переговоры сейчас наверняка появятся (запомните этот твит) А думал бы я о двух вещах: -О развитии Северного морского пути. Он нужен нам и Китаю, а Штатам нож острый. -О поставках в Россию поперек санкций или в обход санкций процессоров последнего поколения. Или даже – оборудования для их производства на месте», – перечисляет Перла.

Кстати, западные СМИ пока что тоже воздерживаются от алармистских прогнозов. Русская служба BBC приводит мнение старшего исследователя «Фонда Карнеги» Александра Габуева – он считает, что Москва обсуждает с Пекином строительство новых трубопроводов, поскольку у существующих достигнут предел пропускной способности.

«Путину не нужно благословение Си Цзиньпина, для того, чтобы напасть на Украину… Что может обсуждаться? Вот есть, мол, западное эмбарго на российскую нефть, сейчас уже одобрен потолок на российский газ в Европе. Нам надо срочно переориентировать поставки нефти и газа на Китай. Мы быстро это сделать не можем, у нас есть некие ограничения по пропускной способности… Соответственно, на какие деньги это строить? Будет ли у этих объемов рынок, в какой перспективе? Все это хорошо бы обсудить».