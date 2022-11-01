Медведев: Ядерный апокалипсис предотвратит только победа России

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Новости Украины

Запад превратил Украину в инструмент для провоцирования мирового конфликта.

Об этом в своём телеграмм-канале заявил замсекретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он призвал рассмотреть со стороны логики, что может означать известный тезис западных стран о том, что «России нельзя дать победить в войне».

«Если побеждает не Россия, то, видимо, Украина. Цель Украины в войне названа киевским режимом – возврат всех ранее принадлежавших ей территорий. То есть – отторжение их от России. Это угроза существованию нашего государства и распад нынешней России», – написал Медведев в соцсети.

Он подчеркнул, что это прямой повод для применения п.19 Основ государственной политики РФ в области ядерного сдерживания.

«И кто тогда планирует ядерный конфликт, позвольте узнать? Что это, как не прямая провокация мировой войны с применением ядерного оружия? Давайте называть вещи своими именами. Западные страны толкают мир к глобальной войне. И только полная и окончательная победа России является гарантией от мирового конфликта», – заключил замглавы российского Совбеза.