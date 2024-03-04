Медведев: Запад пытается отбросить Россию в пределы Московского княжества

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Проводя СВО на Украине, Россия воюет, в первую очередь, за людей, а не за территории, и уж точно не за ресурсы.

Об этом на Всемирном фестивале молодёжи в Сочи заявил экс-президент России, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наши враги постоянно твердят, будто главной целью России является захват украинских земель. Но мы не стремимся получить в своё распоряжение несметные сокровища «незалежной» – пшеницу, сталь, газ, уголь. На деле ведь оказывается, что эти богатства сейчас, к сожалению, почти отсутствуют, но в целом нет в нынешней бандеровской Украине ничего особенного в плане экономики, чем Россия (в отличие, кстати, от западных стран) не обладала бы сама и в гораздо более серьёзных объёмах. Это они должны понять. На Украине для нас главное богатство совсем иного рода – великая ценность, которую мы не уступим никому и ни за что, это люди», – сказал Медведев.

Он добавил, что Украина – это один из фронтов сражений с Западом, который пытается уничтожить Россию, поэтому цели СВО неизменны – капитуляция проамериканского режима в Киеве.

«Наш главный интерес не в приобретении новых земель, они нам не нужны, если не говорить о российских землях. Для нас важна компетентная, суверенная, прогнозируемая власть в соседних странах, которая действует во благо процветания своих граждан и международного сообщества. Нынешняя неонацистская Украина – таран против России и очередная негодная попытка воплотить в жизнь многовековые мечты Запада в отношении того, чтобы отбросить нашу страну в пределы Московского княжества. Ведь они так и говорят. Ужать наши стратегические и географические пространства до размеров беспомощного карлика на задворках Европы. Цель корыстная и заведомо недостижимая. В глобальных масштабах она идёт вразрез с интересами большинства государств планеты, потому что большинство государств говорят нам одно и только одно: нам всем нужна сильная Россия. Ревностно охраняя свои ограничительные линии, западные страны бесцеремонно влезли в наши пределы, вынуждая нас отвлекать силы и ресурсы на противодействие неприкрытой и беспардонной агрессии. Мы, безусловно, доведём СВО до конца, до окончательной победы, до капитуляции неонацистов», – заключил глава Совбеза.