Медведева призывают остановить вывоз капиталов на Запад

02.12.2018, Москва, Александр Ростовцев

России следует вернуться к регулированию государством вывода капиталов за границу.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил директор Московской школы экономики МГУ им. М.В. Ломоносова, академик РАН Александр Некипелов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В «святые девяностые» Россия полностью отказалась от регулирования движения капитала. Считаю, мы поторопились и за это нам приходится дорого расплачиваться. Мы больше импортируем, чем экспортируем.

Имея с начала 2000-х актив свыше триллиона долларов, Россия выступает кредитором остального мира, не получая за это дивидендов. Ежегодно из финансовой системы страны выводится около $60 млрд.

Необходимо начать формирование резервов вывоза частного капитала. Это не означает запрет. Есть мягкие способы регулирования, начиная с налога Тобина или его вариантов, которые ограничивают вывоз капитала.

Экономисты убеждают правительство начать регулирование, но власти возражают, объясняя, что это приведёт к отказу от уже проведенных реформ. Если цель реформ – как можно дороже за них заплатить, тогда всё нормально», – сказал Некипелов.