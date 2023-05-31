«Медвежья услуга» – в Киеве жалеют об атаке на Белгород

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Единственной целью атаки группы террористов на Белгородскую область была дискредитация руководства Российской Федерации.

Об этом в интервью украинскому политологу Вадиму Карасеву заявил украинский военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Белгородской области мы показали гражданам РФ, что власть их не защищает. Приграничные территории не обеспечены защитой. Получилось, что зашла какая-то группа, проехала по дороге, побыла в определённых местах. И только через шесть-восемь часов была объявлена контртеррористическая операция», – сказал Стариков.

В свою очередь, Вадим Карасёв отметил, что, таким образом, Киев делает себе же хуже.

«Мы говорим, что это формирующая операция – показать, что у них дыры в белгородской области, что некому защитить гражданское население. Но может быть, мы делаем себе медвежью услугу? Они будут принимать это во внимание, делать выводы, формировать какой-то силовой контур, будут искать, как закрыть дыры в ПВО и ПРО», – возмутился политолог.

Олег Стариков полностью с ним согласился.

«Действительно, они в тот же день прислали в белгородскую область комиссию – куда дели десять миллиардов на оборону? Тут же приехала комиссия, как работали все силовые структуры. Начали формировать территориальную оборону, людей набрали. То же самое по округу ПВО – сейчас они определяют, где дырки, и насытят», – добавил эксперт.