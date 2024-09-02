Медвузы не готовят специалистов, знающих характер ранений на СВО – полевой медик

Любовь Смирнова.  
02.09.2024 17:17
  (Мск) , Симферополь
Просмотров: 200
 
Вооруженные силы, Дзен, Медицина, Образование, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Дефицит специалистов тактической медицины отчасти связан с тем, что в 2008 году Минобороны совместно с Минобразования РФ ликвидировало военные кафедры в вузах, в том числе – в медицинских. Вдобавок, характер ранений требует изменений в программу обучения военных медиков – пулевые уступили место минно-взрывным и осколочным.

Об этом в эфире «Крым 24» заявил заведующий нейрохирургией больницы «скорой помощи» N6 Симферополя Константин Сёмкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Дефицит специалистов тактической медицины отчасти связан с тем, что в 2008 году Минобороны совместно...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

Он рассказал, что военная специфика соотносится с оказанием экстренной помощи.

«Это база, с этого начиналась и моя специальность – нейрохирургия. Она тоже начиналась как нейротравматология во времена Великой Отечественной войны. И наш ведущий нейрохирург, академик Владимир Бурденко, был главным нейрохирургом Советской Армии.

Когда мы были «за ленточкой», я не столкнулся ни с одним пулевым ранением. Хотя у меня опыт такой есть. Зато минно-взрывных – огромное количество, осколочных. То есть в преподавании нейротравматологии, и вообще экстренной службы, надо учитывать особенности ведения боевых действий именно на нынешнем этапе. Огромное количество ранений в результате поражения дронами и так далее. Это имеет свои особенности, и эти особенности оказания помощи надо своевременно вносить в педагогическую программу вузов», – подчеркнул Сёмкин.

Военный медик с позывным «Валькирия» добавила, что причиной пулевых ранений на линии боевого соприкосновения является в основном неосторожное обращение с оружием.

«На моей практике это, как раз, большинство – осколочные ранения. Это обстрелы «Градами» и прочее. На втором месте ранение от дронов. А пулевые ранения – это на самом деле в основном халатное обращение с оружием. И огромнейшая проблема – употребление алкоголя и наркотических веществ», – заключила военный медик.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть