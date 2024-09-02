Медвузы не готовят специалистов, знающих характер ранений на СВО – полевой медик

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Дефицит специалистов тактической медицины отчасти связан с тем, что в 2008 году Минобороны совместно с Минобразования РФ ликвидировало военные кафедры в вузах, в том числе – в медицинских. Вдобавок, характер ранений требует изменений в программу обучения военных медиков – пулевые уступили место минно-взрывным и осколочным.

Об этом в эфире «Крым 24» заявил заведующий нейрохирургией больницы «скорой помощи» N6 Симферополя Константин Сёмкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он рассказал, что военная специфика соотносится с оказанием экстренной помощи.

«Это база, с этого начиналась и моя специальность – нейрохирургия. Она тоже начиналась как нейротравматология во времена Великой Отечественной войны. И наш ведущий нейрохирург, академик Владимир Бурденко, был главным нейрохирургом Советской Армии. Когда мы были «за ленточкой», я не столкнулся ни с одним пулевым ранением. Хотя у меня опыт такой есть. Зато минно-взрывных – огромное количество, осколочных. То есть в преподавании нейротравматологии, и вообще экстренной службы, надо учитывать особенности ведения боевых действий именно на нынешнем этапе. Огромное количество ранений в результате поражения дронами и так далее. Это имеет свои особенности, и эти особенности оказания помощи надо своевременно вносить в педагогическую программу вузов», – подчеркнул Сёмкин.

Военный медик с позывным «Валькирия» добавила, что причиной пулевых ранений на линии боевого соприкосновения является в основном неосторожное обращение с оружием.

«На моей практике это, как раз, большинство – осколочные ранения. Это обстрелы «Градами» и прочее. На втором месте ранение от дронов. А пулевые ранения – это на самом деле в основном халатное обращение с оружием. И огромнейшая проблема – употребление алкоголя и наркотических веществ», – заключила военный медик.