Меджлис боится, что Майдан из-за формулы Штайнмайера окончательно развалит Украину

07.10.2019, Киев, Игорь Петров

Протесты, начавшиеся в Киеве из-за подписания формулы Штайнмайера, могут перерасти в новый Майдан и это в конечном итоге приведет к развалу страны.

В этом случае меджлисовцам просто некуда будет податься.

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Об этом на ток-шоу «МОСТ» телеканала ATR заявил Нариман Джелял, 1-й зампредседателя Меджлиса (запрещен в РФ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В Крыму люди, которые борются за восстановление территориальной целостности и полного суверенитета Украины, конечно, воспринимают все эти события с большой тревогой.

Много вопросов к тем, кто сегодня принимает подобные решения.

Власть не желает консультироваться, не желает пояснять, что она делает. Не хочет общаться с другим политическим лагерями, с оппозицией, с активными гражданами.

Это может привести к очень нежелательным событиям. Кто-то говорит о новых майданах и т.д.

Очень многие в Крыму опасаются, что новый майдан, который может сейчас появиться как ответ на эти вызовы, как раз провоцируется теми, кто хочет оставить Украину расчлененной», – переживает религиозный экстремист.