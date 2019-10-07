Меджлис боится, что Майдан из-за формулы Штайнмайера окончательно развалит Украину
Протесты, начавшиеся в Киеве из-за подписания формулы Штайнмайера, могут перерасти в новый Майдан и это в конечном итоге приведет к развалу страны.
В этом случае меджлисовцам просто некуда будет податься.
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Об этом на ток-шоу «МОСТ» телеканала ATR заявил Нариман Джелял, 1-й зампредседателя Меджлиса (запрещен в РФ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«В Крыму люди, которые борются за восстановление территориальной целостности и полного суверенитета Украины, конечно, воспринимают все эти события с большой тревогой.
Много вопросов к тем, кто сегодня принимает подобные решения.
Власть не желает консультироваться, не желает пояснять, что она делает. Не хочет общаться с другим политическим лагерями, с оппозицией, с активными гражданами.
Это может привести к очень нежелательным событиям. Кто-то говорит о новых майданах и т.д.
Очень многие в Крыму опасаются, что новый майдан, который может сейчас появиться как ответ на эти вызовы, как раз провоцируется теми, кто хочет оставить Украину расчлененной», – переживает религиозный экстремист.
Спасибо!
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