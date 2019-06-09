Меджлис идет в Верховную Раду шестью колоннами

09.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Представители крымскотатарского меджлиса решили баллотироваться в Верховную Раду по спискам шести партий, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом рассказал глава крымскотатарского меджлиса, нардеп Украины Рефат Чубаров в своем видеообращении.



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“Ряд проевропейских, проукраинских партий решили включить в свои избирательные списки представителей крымскотатарского народа. Национальный лидер Мустафа Джемилев и я провели консультации с представителями шести партий, часть из которых уже включили представителей крымских татар”, – сообщил он.

“Европейская солидарность” Петра Порошенко:

Мустафа Джемилев, лидер крымскотатарского народа

Ахтем Чийгоз, замглавы Меджлиса

“Сила и честь” Игоря Смешко:

Рефат Чубаров, глава Меджлиса

“Украинская стратегия” Владимира Гройсмана:

Эмине Джапарова, замминистра информационной политики

“Голос”:

Тамила Ташева, активистка организации “КрымSOS”

Рустем Умеров, бизнесмен, советник Джемилева

Чубаров сообщил, что идут консультации о включении в списки представителей крымских татар с еще одной партией.

“Представленность крымских татар в нескольких партиях, которые идут в одном направлении, – это то, что мы воспринимаем как позитив”, – добавил он.

Чубаров сказал, что представителей меджлиса, баллотирующихся в Раду, “объединяет одна цель – деоккупация Крыма, будущее Украины в Евросоюзе и НАТО, создание крымскотатарской национально-территориальной автономии в составе независимой Украины”.

Напомним, что в Верховной Раде VIII созыва есть два представителя меджлиса – Чубаров и Джемилев.

Отметим, что согласно всем соцопросам большинство представителнй меджлиса не попадают в новый состав Верховной Рады, поскольку партии, по чьим спискам они баллотируются, не преодолевают пятипроцентный барьер. Теоретические шансы снова стать нардепом имеют только Мустафа Джемилев и Ахтем Чийгоз, баллоотирующиеся по списку Петра Порошенко, однако не факт что “Европейская солидарность” наберет столько голосов.