Меджлис хочет объявить Украину антироссийским пупом мира

22.02.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина должна стать мировым центром антироссийской политики и объединить вокруг себя все недовольные РФ державы.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил главарь запрещенного в России Меджлиса Рефат Чубаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам экстремиста, к такой миссии Украину призывает утвержденная еще в 2018-м году так называемая «Крымская декларация», в которой говорится, что США никогда не признают воссоединения Крыма и России.

«Крымская декларация» – это политический пас, хотите, подарок для украинского государства. Украинское государство теперь должно само мобилизоваться и мобилизовать своих партнеров вокруг тех достаточно четких месседжей, которые записаны в этой крымской декларации.

Очень много кто не верит в это, а некоторые смеются, когда говоришь о том, что именно украинское государство сейчас должно быть генератором и выступать центром объединения всех антироссийских сил мира. Понимая под российскими попытки остановить широкую российскую агрессию по всему миру.

Мы должны взять на себя и этот вызов, и это задание», – заявил Чубаров.