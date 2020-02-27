Меджлис: Мы дали русским по зубам, но Путин украл нашу победу

27.02.2020, Киев, Игорь Петров

26 февраля 2014 года экстремисты из меджлиса считают своим днем победы – в противостоянии у стен Верховного совета Крыма проукраинские боевики сломили сопротивление пророссийских организаций, сорвав проведение заседания парламента, где планировалось назначить дату референдума. Однако меджлисовцы не могли предусмотреть решительных действий России, чей спецназ уже через несколько часов, ночью, возьмёт под охрану здания правительства и ВС Крыма.

Такими воспоминаниями поделился выданный по обмену в Киев функционер меджлиса Ахтем Чийгоз, находившийся в России за решеткой как один из организаторов беспорядков у стен крымского парламента, повлекших смерть местных жителей.

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«Что было 26-го? На призыв меджлиса крымско-татарского народа (и это надо помнить, никакой другой политической структуры в Крыму не было) откликнулись десятки тысяч наших граждан. Всю ночь они в соцсетях вели переписку. Есть скриншоты, они легли в доказательную базу оккупанта, что 26-го мы, меджлис крымско-татарского народа пытались устраивать беспорядки.

Они сегодня также отмечают этот день там, оккупанты. И пытаются придать такую символичность: «Жители Крыма желали в какую-то там гавань прийти». Это ложь.

26-го февраля десятки тысяч наших соотечественников дали по зубам всем тем маргинальным организациям, которых кормили в Крыму все 23 года. «Русская община Крыма», «Русское единство», ряженое казачество и другие маргинальные организации. Которые поддерживались этой властью в Крыму, которую назначали, не учитывая интересы крымско-татарского народа.

Мы считали, что мы как коренной народ, как граждане Украины выполнили свою задачу, мы не дали сепаратистам принять политическое решение.

Но ночью случилось такое, наверное, мы внутри чувствовали угрозу, но не знали, когда регулярные спецподразделения РФ захватили все административные здания. И уже в течение 3-4 дней по всей территории Крыма разъезжали эти бандиты российской армии», – сокрушается Чийгоз.