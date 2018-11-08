Меджлис нелегитимен – срок полномочий верхушки истёк

08.11.2018, Симферополь, Галина Шершнева

Запрещенный в РФ меджлис уже нелегитимен для крымско-татарского народа, поскольку срок его полномочий истек. Именно поэтому засевшие в Киеве главари меджлиса пытаются провести некую «конференцию» на Украине и представить ее как курултай.

Об этом в эфире крымско-татарского телеканала «Миллет» заявил Айдер Исмаилов – заместитель Муфтия мусульман Крыма;

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«Цель ясна всем. Просто у людей закончились полномочия. Легитимности у них нет, потому что в 13-м году курултай собирался 27 октября. Уже полномочия закончились у председателя меджлиса. Чтобы вещать от имени народа, они пытаются собрать фиктивный курултай. Это просто инсценировка народного собрания, чтобы потом вещать на международном уровне», – сказал Исмаилов.

Он также отметил, что у «делегатов» фиктивного курултая могут возникнуть проблемы при возвращении в Россию из-за сотрудничества с меджлисом, признанным экстремистской организацией, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Даже если на бумаге это будет выглядеть легитимно, это нелегитимно с точки зрения морали. Курултай должен проходить на родине. Где-то он проходить не может», – сказал член Совета крымских татар при главе Республики Крым Мехти Исламов.

Член Совета крымских татар при главе Республики Крым Лемара Селендили полагает, что, создавая параллельные структуры на Украине, главари меджлиса попытаются выклянчить материальную помощь у турецкой диаспоры. Однако крымские татары, проживающие на Украине, ничего из этих денег не получат.

«Беглецы зря надеются. Просто очередные миллионеры вырастут», – сказала Селендили.