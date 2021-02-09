Меджлис отодвигают от кормушки: Муждабаев «сдал» американских конкурентов

09.02.2021, Киев, Игорь Петров

Счетная палата и Госказначейство Украины пришли к выводу о нецелевом использовании выделенных государством средств меджлисовским телеканалом АТR, именно поэтому из бюджета исключили статью о его гарантированном финансировании, и студии теперь придётся побеждать на конкурсе.

Об этом в эфире телеканала АТР сообщил министр «по вопросам временно оккупированных территорий» Украины Алексей Резников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Условия простые. К сожалению, в законе о госбюджете на 2021 год отсутствует прямая ссылка на то, что должно быть финансирование компании собственника АТР ООО «Атлант-СВ». Поэтому остается единственная возможность – в соответствии с законом о госзакупках пройти через конкурс», – сказал чиновник.

Отвечая на вопрос о том, почему парламент лишил канал АТР финансирования, Алексей Резников заявил, что имели место нарушения целевого финансирования.

«Это вопрос к Верховной Раде. Я не депутат. Я знаю, что были выводы Счетной палаты относительно определенных сомнений по поводу нарушения целевого финансирования. Но их надо изучать. Были возражения Казначейства относительно перечислений денег на частную компанию. Я думаю, депутаты пришли к выводу, что все должно происходить прозрачно и конкурентным способом», – сказал министр.

Он признался, что меджлисовцы пытались выбить финансирование путем уговоров.

«Я имел личные встречи с уважаемыми людьми, Рефатом Чубаровым, Мустафой Джемилевым, Ленуром Ислямовым. Мы встречались и говорили, что такая перспектива есть. Я предложил не драматизировать ситуацию, а, исходя из того, что Рада выделила финансирование на поддержку всех вещателей, которые вещают на оккупированные территории, – не 100 миллиона, а 50 миллионов (на всех), на сегодня есть запрос от «Черноморки» (это тоже крымская компания, которая вещает на украинском), от «Крым.реалии», – сказал министр.

«Крым.реалии»? А их не Конгресс сейчас финансирует?» – сдал конкурентов заместитель генерального директора ATR Айдер Муждабаев.

«У меня есть запрос, я могу выслать запрос, дать возможность принять участие в конкурсе на финансирование вещания. Я Мустафе Джемилеву лично в руки передал копии этих обращений. Поэтому, к сожалению, на сегодня, согласно ст. 19 Конституции, чиновники должны действовать способом, предусмотренным законом», – ответил Алексей Резников.