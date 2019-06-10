Меджлис потерял поддержку в Крыму

10.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Попытка меджлисовцев закрепиться в новом составе Верховной рады – это всего лишь желание главарей запрещенной в РФ организации остаться при финансировании.

Об этом в своем блоге пишет экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Общеизвестен факт, что еще с 90-х годов, двое – он, Мустафа Джемилев, и его партнер Рефат Чубаров, просиживают законодательные кресла. А теперь Мустафа говорит, что «…как минимум, у нас будет пять депутатов, а, может быть, и больше». Когда он говорит «у нас», он имеет в виду, конечно же, себя, Р. Чубарова и узкий круг своих платных помощников, которых почему-то называют «меджлисом крымско-татарского народа», – написал политик.

При этом, напомнил он, крымско-татарский народ продолжает жить в Крыму, как и жил.

«Многие в Крыму уже и забыли, что когда-то там шустрил западный агент Мустафа. Никакой меджлис крымско-татарский народ не избирал. А сама эта организация нужна дружкам Мустафе и Рефату лишь для того, чтобы в бухгалтериях Госдепа США и Евросоюза-НАТО были основания списывать доллары и евро не на нескольких физических лиц, а на несуществующий коллегиальный орган», – пишет Журавко.