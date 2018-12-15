15.12.2018, Киев,   Галина Шершнева
 
Выборы, Политика, Украина
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Меджлис присягнул на верность Порошенко, а не Тимошенко

Запрещенная в России экстремистская организация «Меджлис» будет поддерживать кандидатуру Петра Порошенко на украинских президентских выборах.

Об этом в эфире киевского QHR-радио заявил лидер Меджлиса Рефат Чубаров.

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«Я думаю, что сегодня из всех потенциальных кандидатов  только действующий президент Порошенко перешел ту красную линию взаимоотношений с Россией от формата «Кремль – хозяин, а Украина в подчинении». Для Порошенко теперь, даже если кто-то его заставлял бы, нет возможности идти на сговор с Москвой», – сказал Чубаров.

Он отметил, что официально Меджлис еще не определился, но уже понятно, главным требованием к кандидату будет его русофобия.

«Мы никогда не поддержим ту кандидатуру, которая может пойти на сговор с Москвой, потому что мы знаем: предметом сговора будет Крым.  Дальнейший контроль Крыма Россией для нас является смертельным. Значит, мы никогда не проголосуем за кандидата, который будет уходить от вопроса, что есть Россия для Украины, и кем для этого кандидата будет Путин, когда этот кандидат станет президентом Украины», – сказал Чубаров.

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