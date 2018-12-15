Меджлис присягнул на верность Порошенко, а не Тимошенко

15.12.2018, Киев, Галина Шершнева

Запрещенная в России экстремистская организация «Меджлис» будет поддерживать кандидатуру Петра Порошенко на украинских президентских выборах.

Об этом в эфире киевского QHR-радио заявил лидер Меджлиса Рефат Чубаров.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Я думаю, что сегодня из всех потенциальных кандидатов только действующий президент Порошенко перешел ту красную линию взаимоотношений с Россией от формата «Кремль – хозяин, а Украина в подчинении». Для Порошенко теперь, даже если кто-то его заставлял бы, нет возможности идти на сговор с Москвой», – сказал Чубаров.

Он отметил, что официально Меджлис еще не определился, но уже понятно, главным требованием к кандидату будет его русофобия.

«Мы никогда не поддержим ту кандидатуру, которая может пойти на сговор с Москвой, потому что мы знаем: предметом сговора будет Крым. Дальнейший контроль Крыма Россией для нас является смертельным. Значит, мы никогда не проголосуем за кандидата, который будет уходить от вопроса, что есть Россия для Украины, и кем для этого кандидата будет Путин, когда этот кандидат станет президентом Украины», – сказал Чубаров.