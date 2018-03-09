09.03.2018, Киев, Максим Карпенко

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Меджлис раздавал автоматы в Крыму, пытаясь организовать бойню

Во время «Крымской весны» меджлисовцы раздавали своим сторонником автоматы, намереваясь устроить бойню в Крыму и подать это как «партизанское движение».

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» сообщил депутат Госдумы Руслан Бальбек, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам депутата, лидер запрещенного в РФ Меджлиса Мустафа Джемилев продал свои услуги Западу и получал консультации из посольства США.

«Представители Меджлиса, этой экстремистской организации, взялись на себя реализовать данный преступный замысел и действительно раздавали автоматы. Джемилев продал возможность втянуть крымских татар в межгосударственное противостояние. Основным заказчиком являются заокеанские благодетели Джемилева, киевский режим. Находясь на площадке минобороны, он обещал вооружить крымских татар, подать это мировой общественности как некое партизанское движение. Отряды должны были числиться под минобороны…», – заявил Бальбек.