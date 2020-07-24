Меджлис шантажирует Запад угрозой бомбового удара России по дамбе на Днепре

24.07.2020, Киев, Игорь Петров

Украине следует привлекать внимание запада к возможному вторжению России из-за нехватки воды в Крыму, чтобы Запад понимал: проблема беженцев из Украины ему дорого обойдется.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил председатель правления Крымскотатарского ресурсного центра, член запрещенного в РФ «меджлиса крымскотатарского народа» Искандер Бариев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы правильно действуем, когда активно заявляем об угрозе и, таким образом, привлекаем внимание международного сообщества, американских и европейских военных экспертов. Хоть Россия и заявляет, что мы истерим, мы привлекаем внимание международного сообщества, чтобы были своевременные превентивные меры в виде усиления санкционной политики, в виде усиления украинской армии и Украины.

И чтобы западные партнеры понимали, что в случае, если начнется эскалация конфликта, то проблема беженцев с Украины будет более дорогостоящим удовольствием для Запада, нежели своевременное оказание помощи Украине, своевременные превентивные действия в виде санкционной политики», – рассуждает Искандер Бариев.

Важно также усилить контроль над дамбами поскольку Россия, по мнению Искандера Бариева, может взорвать дамбу Каховского водохранилища, чтобы вода потекла по Северо-крымскому каналу.

«Важно усилить контроль за дамбой. Хотя специалисты и говорят, что дамбу невозможно открыть, а если открыть, то невозможно закрыть, но для России взорвать, чтобы пустить воду по руслу Северо-крымского канала – для них это достаточно», – тревожится Бариев.