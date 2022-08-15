Меджлис требует изгнать штабы Навального из Европы

15.08.2022  19:16 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Дзен, ЕС, Крым, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Скандал, Украина, экстремизм
Новости Украины

Соратники блогера-уголовника Алексея Навального, бежавшие в Европу, не признают украинской принадлежности Крыма.

Об этом в американской соцсети написал меджлисовскй пропагандист Айдер Муджабаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Соратники блогера-уголовника Алексея Навального, бежавшие в Европу, не признают украинской принадлежности Крыма. Об этом...

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«В Украине все хорошо знают, что «штабы» Навального публично называют временно оккупированный Крым российским. Это можно увидеть, в частности, на их сайте, который они модерируют из Вильнюса. В ответ на замечание со стороны главы Меджлиса крымско-татарского народа Рефата Чубарова неуважаемый пан Волков, правая рука Навального, цинично и в грубой форме отказался признавать Крым украинским. Как и сам Навальный, его «штабы» пренебрегают международным правом, а также законами и внешней политикой Литвы, которая их приютила. Их позиция по Крыму идентична путинской», – написал Муджабаев.

Ранее председатель террористического Меджлиса Рефат Чебаров пожаловался на то, что команда Алексея Навального запустила сайт «Свободу Навальному», на котором разместила картографическое изображение Российской Федерации, в границы которой включена территория Крыма. Он попросил Леонида Волкова «исправить ошибку», но получил отказ.

«Путин, нет слов, убийца и бандит! А кем тогда являются те, кто поддерживает Путина в его бандитском вторжении в Крым и оккупации полуострова? Не хочу никому читать никаких нотаций, ограничусь лишь очевидным – хотите справедливости у себя дома, прекратите мародерствовать в чужом доме», – написал Чубаров.

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