Меджлис уверяет, что сорвал выборы в Бахчисарайском районе

10.09.2019, Киев, Максим Карпенко

Меджлисовцы уговорили своих сторонников отказаться от участия в местных выборах, состоявшихся в минувшее воскресенье в Крыму.

Об этом в эфире телеканала ICTV заявил замглавы запрещенного в РФ Меджлиса, депутат Верховной рады Ахтем Чийгоз, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Экстремист уверяет, что в Бахчисарайском районе, где массово проживают крымские татары, в местные органы власти не смогли попасть представители этого народа.

«Мы проводили полгода мониторинг, глубокий такой, основательный, и я вам могу с гордостью сказать: несмотря на все эти репрессии, 80% наших граждан отказались участвовать в этих мероприятиях, называемых выборами. Отказались любой ценой спасти свою жизнь, шкуру. Отказываются пристраивать свое мягкое место в условиях, предлагаемых оккупантом…

Скоро мы опубликуем по всему Крыму статистику. Такую статистику приведу – в Бахчисарайском районе более 24 тысяч только крымских татар. Общее количество до заселения из России в Крым порядка 500-800 тысяч, было 96 тысяч общее количество. 17 сельсоветов. А назначить кандидатов они смогли только 34 крымских татарина. На 17 сельсоветов. Мне вчера ночью звонили наши ребята. С такой гордостью, хотя за это они могут все за решеткой оказаться: в одном из крупных поссоветов из шести выдвинутых, назначенных, население не вышло на выборы и даже эта преступная оккупационная власть не смогла их дальше назначить депутатами», – заявил Чийгоз.

В то же время меджлисовский активист Нариман Джелял признал, что число крымских татар в сравнении с предыдущими выборами увеличится.

«Все-таки прошло достаточно много времени. Многие вписались, адаптировались в эту оккупационную систему. Кто-то теряет надежду на возвращение Крыма, на восстановление территориальной целебности (так в оригинале. – ред.) Украины. Особенно на фоне того, что сегодня происходит в Украине, которая не демонстрирует уверенности и переживает политико-идеологические трансформации. И это вселяет во многих равнодушие или отчаяннее. Под этим настроением кто-то может пойти и поучаствовать в выборах», – сказал Джелял в интервью «Крым.Реалии».