08.10.2020, Киев, Игорь Петров
 
Общество, Политика, Россия, Скандал, терроризм, Украина, экстремизм
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Меджлис, воодушевлённый агрессией Эрдогана, потребовал к себе внимания от Зеленского


Во взаимодействии и сотрудничестве Меджлиса с органами государственной власти Украины, прежде всего, с президентом страны – есть проблемы.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном накануне запрещенным в РФ меджлисом, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В частности, затянулся процесс рассмотрения проект указа Президента Украины «О сотрудничестве с меджлисом крымскотатарского народа». Документ был разработан и представлен в Офис президента в декабре 2019 года, согласно поручению президента Украины представителем президента Украины в АРК совместно с «меджлисом крымскотатарского народа».

Остаются нереализованными предварительные договоренности о дальнейшей работе над переданными в Офис президента Украины законопроектами «О статусе крымскотатарского народ», «О коренных народах в Украине», «О внесении изменений в Конституцию Украины в части Х «Автономная Республика Крым».

«Зависли» на уровне рассмотрения вопросы, которые «важны для устройства вынужденных переселенцев из Крыма».

«Меджлис крымскотатарского народа, подтверждая свою приверженность системному взаимодействию и сотрудничеству с государственными властями Украины, исходит из того, что основой такого сотрудничества является уважительное отношение к крымскотатарскому народу и его национальным институтам – Меджлис крымскотатарского народа и Курултаю крымскотатарского народа», – говорится в заявлении.


Меджлис сделал это заявление поскольку видит слабость Украины, считает директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко.

«Вероятно, появление этого заявления связано с успехами Эрдогана в Закавказье. Меджлис – один из инструментов проведения внешней политики Турции, давления на ее северных соседей. Его руководители часто встречаются с первыми лицами Турции, ему оказывает поддержку крымскотатарская община в Турции. И меджлис видит, что Украина слабая, а Турция сильная. В той же Турции крымские татары ничего не требуют, они просят. И власть любезно идет им навстречу, в зависимости от своих приоритетов.

Меджлису надо умерить хотелки. При прошлой власти им была зеленая улица. Все шли им навстречу. Но идти навстречу можно до какого-то предела, а дальше у самых больших их сторонников возникают вопросы – чье это вообще государство и в чьих интересах оно должно работать.

У всех руководителей меджлиса есть родственники, которых, как это принято на Востоке, надо посадить на какие-то государственные теплые места. Потом оказывается, что Украина из своего бюджета финансирует какие-то частные СМИ, какие-то мероприятия, которые проводят общественные организации и т.д.», – прокомментировал эксперт заявление экстремистов.

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