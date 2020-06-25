Меджлисовца Муждабаева объявили в международный розыск

25.06.2020, Москва, Владимир Гладков

Главное следственное управление Следственного комитета России заочно предъявило сбежавшему на Украину гражданину РФ Айдеру Муждабаеву обвинение в призывах к терроризму.

Об этом сообщили в пресс-службе СКР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ему инкриминируется совершение с использованием сети «Интернет» публичных призывов к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).

Следствием установлено, что на территории Украины Муждабаев разместил на своей персональной странице в социальной сети «Facebook» два текстовых материала, которые содержали призывы к совершению насильственных действий и захвату с применением силы граждан Российской Федерации, находящихся на территории Украины, для их последующего обмена на осужденного в России за террористические преступления Олега Сенцова», – говорится в сообщении.

В СКР также добавили, что Муждабаева объявили в международный розыск, следствием подготовлены все необходимые материалы для его заочного ареста.

Напомним, Айдер Муждабаев начинал карьеру журналиста в России. С 1998 года работал в редакции газеты «Московский комсомолец» в Москве, с 2008 года состоял в должности заместителя главного редактора. В 2015 году сбежал на Украину, заняв должность заместителя генерального директора меджлисовского телеканала «ATR».