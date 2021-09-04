Меджлисовца, покусившегося на целостность России, забрали в ФСБ

Меджлисовца, покусившегося на целостность России, забрали в ФСБНовости Украины
Сотрудники правоохранительных органов сегодня утром провели обыск и увезли с собой проживающего в крымском селе Первомайское Наримана Джеляла, который числится заместителем главы запрещенной в РФ экстремистской группировки «меджлис».
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Неделю назад Джелял принимал участие в заседании так называемой «Крымской платформы» – организованном властями Украины саммите, целью которого является оспаривание территориальной целостности России и отторжение Крымского полуострова от РФ.
Джелял в компании организаторов Крымской платформы во время посещения Киева
По сообщениям меджлисовцев, практически одновременно в Крыму были проведены обыски в жилищах еще как минимум трех единомышленников Джеляла – также в Первомайском, Евпатории и Левадках.
У Джеляла оперативные сотрудники изъяли всю электронную технику и телефоны.
Глава меджлиса Рефат Чубаров уже опубликовал призыв к руководству Украины встать на защиту Джелялова и обратиться к руководству ООН, ОБСЕ и т.п. с требованием поддержать экстремиста.
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