Меджлисовца, покусившегося на целостность России, забрали в ФСБ

04.09.2021 13:08 (Мск), Симферополь, Виктор Орлов

Новости Украины

Сотрудники правоохранительных органов сегодня утром провели обыск и увезли с собой проживающего в крымском селе Первомайское Наримана Джеляла, который числится заместителем главы запрещенной в РФ экстремистской группировки «меджлис».

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Неделю назад Джелял принимал участие в заседании так называемой «Крымской платформы» – организованном властями Украины саммите, целью которого является оспаривание территориальной целостности России и отторжение Крымского полуострова от РФ.

Джелял в компании организаторов Крымской платформы во время посещения Киева

По сообщениям меджлисовцев, практически одновременно в Крыму были проведены обыски в жилищах еще как минимум трех единомышленников Джеляла – также в Первомайском, Евпатории и Левадках.

У Джеляла оперативные сотрудники изъяли всю электронную технику и телефоны.

Глава меджлиса Рефат Чубаров уже опубликовал призыв к руководству Украины встать на защиту Джелялова и обратиться к руководству ООН, ОБСЕ и т.п. с требованием поддержать экстремиста.