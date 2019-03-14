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14.03.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Выборы, Политика, Украина
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Меджлисовцев послали открытым текстом

Половина из кандидатов в президенты Украины не хотят «возвращать» Крым и Донбасс. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил депутат Верховной Рады Украины, один из лидеров запрещенного в РФ меджлиса Мустафа Джемилев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Меджлисовцы так достали одного из кандидатов, что они послал их практически прямым текстом.

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«Мы проводили исследования 44-х, теперь уже 39-ти кандидатов в президенты на предмет того, какого их отношение, какими буду их действия в плане восстановления территориальной целостности Украины, их отношение к агрессии.

Показательно, что около 20-ти кандидатов ни в программе своей, ни в выражениях в прессе ни словом не упоминали о необходимости возвращения оккупированных территорий. Некоторые выражались туманно.

Один кандидат даже высказался на вопрос «Как вы собираетесь освобождать Крым?» прямо сказал: «Пусть его освобождает тот, кто его отдал». Имеется в виду, наверное, Янукович должен освобождать», – поспешил выгородить Джемилев своих подельников по государственному перевороту.

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