04.09.2019, Москва, Елена Острякова
 
Политика, Украина
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Меджлисовцев предупредили, что новой власти на них наплевать

В списках на обмен задержанными лицами между Украиной и РФ, составленных новой украинской властью, не оказалось ни одного крымского татарина.

Об этом в эфире youtube-канала Ukrlife.TV заявил политолог Игорь Тышеквич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Крымские татары сосредоточены вокруг Меджлиса и находятся в команде Порошенко. В ближайшее время могут произойти новые аресты. Какая будет позиция у крымских татар? Ребята, новой власти на нас наплевать. Эта позиция будет раскручиваться как дополнительная сюжетная линия. Это одна из опасностей», – сказал Тышкевич.

Тем не менее в ходе предвыборной кампании члены партии «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского заявляли о своей поддержке Меджлиса.

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