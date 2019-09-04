Меджлисовцев предупредили, что новой власти на них наплевать

04.09.2019, Москва, Елена Острякова

В списках на обмен задержанными лицами между Украиной и РФ, составленных новой украинской властью, не оказалось ни одного крымского татарина.

Об этом в эфире youtube-канала Ukrlife.TV заявил политолог Игорь Тышеквич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Крымские татары сосредоточены вокруг Меджлиса и находятся в команде Порошенко. В ближайшее время могут произойти новые аресты. Какая будет позиция у крымских татар? Ребята, новой власти на нас наплевать. Эта позиция будет раскручиваться как дополнительная сюжетная линия. Это одна из опасностей», – сказал Тышкевич.

Тем не менее в ходе предвыборной кампании члены партии «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского заявляли о своей поддержке Меджлиса.