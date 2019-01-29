Меджлисовцу, возвращающемуся в Крым с антироссийской сходки в Киеве, предложили присесть на границе

29.01.2019, Симферополь, Максим Карпенко

Зампредседателя запрещенного в РФ меджлиса Нариман Джелялов, побывавший в Киеве на антироссийском заседании своих единомышленников, рассказал, что на обратном пути в Крым столкнулся с «человеческим участием» при прохождении границы РФ.

«…С друзьями возвращался из Киева, где принял участие в заседании исполкома Всемирного конгресса крымских татар, в Крым. На Каланчаке российские пограничники заставили прождать около двух часов. Половина времени ушла на банальное ожидание, остальное заняла беседа с сотрудниками. Банальные вопросы, ответы на которые я произносил уже десятки раз.

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Я уже дома. Удивило одно. Впервые за пять лет сотрудник паспортного контроля, объяснив, что мне придётся подождать, предложил стул. Пограничники всегда вежливы, но зачастую это скорее служебная инструкция. Здесь же промелькнуло обычное человеческое участие», – отмечает Джелялов.

Он также опубликовал фотографии с посиделок в Киеве – там меджлисовский функционер провел время в компании с другими представителями верхушки экстремистской организации, украинскими чиновниками, пропагандистами, оправдывающими диверсии против Крыма и оспаривающими российский статус полуострова.