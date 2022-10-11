Меджлисовцы анонсируют новые теракты в Крыму

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Новости Украины

Украина продолжит попытки терактов и диверсий на территории Крыма.

Об этом в эфире интернет-канала UMN заявил замглавы запрещенного в РФ экстремистского меджлиса, депутат Верховной рады Украины Ахтем Чийгоз, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Чийгоза, также украинские боевики продолжат террор и на других российских территориях.

«Я думаю, что это будет продолжено. Это с мостом, – это, скажем, последняя точка в их сомнениях, что царь-то голый, понимаете. Это они уже видят, что царь-то голый. Сколько они пафосно заявляли, он там на «Камазе» ездил, блин, что мост так охраняется и тому подобное, а вчера с утра он был такой нервный, что это украинцы совместно с кем-то что-то. Пусть пиликает… А мы зайдем, потому что и в Херсоне есть сейчас действия, и в Курске уже есть, и еще будут. Вот это нам нужно продолжать», – заявил Чийгоз.

Напомним, что Чийгоз был признан виновным в организации беспорядков возле парламента Крыма в 2014 году, когда проукраинские боевики сорвали заседание, где планировалось объявить о проведении референдума. В давке тогда получили ранения и погибли жители полуострова.

Впоследствии Чийгоз был выпущен по обмену при посредничестве властей Турции, которые опекают меджлиса.