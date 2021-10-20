Меджлисовцы бросились на защиту майданщика, рисовавшего фекалиями

20.10.2021 16:18 (Мск), Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Скандально известный оголтелой русофобией меджлисовский пропагандист Айдер Муждабаев набросился с оскорблениями на депутата ВР от партии «Слуга народа» одессита Артема Дмитрука.

Поводом стало заявление политика, назвавшего покойного одесского художника-майданщика Александра Ройтбурда «педофилом и наркоманом», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Дмитрук выступил против присвоения Художественному музею Одессы имени Ройтбурда.

«Художественный музей в Одессе назвать именем педофила и наркомана! Я подписывал обращение на имя президента Украины о том, чтобы присвоить нашему музею статус национального, но не в честь дерьмо-художника! Я сделаю всё, чтобы эта процедура по присвоению имени музею не осуществилась!» – написал депутат в своем блоге.

Дмитрук также напомнил, что Ройтбурд рисовал свои картины фекалиями и устраивал в одесском музее выступления мужчин в нижнем белье, исполнявших матерные песни.

Пост привел в ярость Муждабаева, который в своем видеоблоге назвал Дмитрука «моральным уродом».

«Как это так, человек выходит и про Александра руда пишет, что это педофил и наркоман. Чувак, это обвинение наносит вред репутации посмертной. Неважно, есть родственники, есть дети, есть супруга, вдова, есть люди разные которые связаны с ним родственными связями. Есть в конце концов репутация музея национального теперь, национального художественного музея имени Ройтбурда. Не знаю официально назвали ли уже, но будет. Этому ничему не помешает», – уверяет пропагандист-русофоб.

«Но сам факт, что, находясь в стенах парламента Украины, такие люди, как Артёмка Дмитрук отправляли Вавилова в ГУЛАГ, такие люди убивали честных людей, точно такого же сорта люди давали показания на соседей. Я не думаю, что он ещё чего-то мог сотворить, больно уж мелкая личность, как его коллеги в партии говорят. Но то что это сидит в Верховной раде, это абсолютное дно», – сказал Муждабаев.

Напомним, что Ройтбурд называл сожжение людей в Одессе 2 мая 2014 года «днем победы». Был назначен директором Одесского художественного музея в 2018 году, но уволен из-за массовых протестов и судился по этому поводу. В августе этого года он скончался от последствий ковида.