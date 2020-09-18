Меджлисовцы громят Навального: «Его образ слепили из *** и палок!»

18.09.2020, Киев, Игорь Петров

Алексей Навальный никогда не мешал мейнстриму путинской политики, российской власти не было смысла устраивать его отравление.

Об этом в своем видеоблоге заявил замдиректора меджлисовского телеканала ATR Айдер Муждабаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Алексей Навальный является убежденным ксенофобом, расистом. Как только он появился на каком-то там небосклоне еще не первой звездой так называемой русской оппозиции, но самого начала никогда не скрывал своих националистических взглядов. Он посвятил себя борьбе с людьми другой внешности и разреза глаз.

Семь лет исполняется с момента как были выборы мэра Москвы, где он участвовал. Тогда Навальный показал себя как один из наиболее радикальных русских шовинистов, – человек, который шел на эти выборы под лозунгами «уберем всех мигрантов», одобрял лагеря концентрационные для сбора семей гастарбайтеров, которые убирают за москвичами мусор. На этом тогда паразитировали все кандидаты в мэры, но и до, и после Навальный не скрывал своего отношения к людям другой национальности, другого разреза глаз, особенно из бывших советских республик.

Навальный никогда не мешал мейнстриму путинской политики. Путинская политика на 90 процентов направлена вовне… с ней Навальный никогда не спорил. Я не помню, чтобы он резко осуждал внешнюю политику Путина, наоборот, выгораживал ее.

Это знаете, как, допустим, при Гитлере был бы какой-то оппозиционер который не говорил бы про войну на восточном фронте, про концлагеря, про холокост, про еврейские законы, а говорил бы «ну вот, на заводе Круппа воруют», или «там губернатор в Украине что-то крадет».

Сущностно интересы Путина это не затрагивает. Более того, незадолго до покушения на Навального были опросы – рейтинг его 2 процента. Вот скажите мне – в политическом смысле стоит убивать такого лидера оппозиции, который имеет два процента рейтинга в стране, где нигде его не показывает по центральным каналам?

…Навального слепили из того, что было, – это какие-то идеологические говно и палки, причем, коричневые. Этот наваянный образ не соответствует тому, кем является Навальный», – сказал Айдер Муждабаев.