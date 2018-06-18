18.06.2018, Киев, Максим Карпенко

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Меджлисовцы и саакашисты закатили истерику, требуя от Тимошенко план «освобождения Крыма»

Меджлисовцы истерят, обвиняя в «зраде» лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко – на своем выступлении в рамках форума «Новый курс Украины» она не вспомнила о Крыме.

Об этом в своем блоге заявил главарь запрещенной в РФ группировки, депутат Верховной Рады Рефат Чубаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Чубаров заявил, что будущему кандидату в президенты Украины придется ответить перед меджлисовцами на несколько вопросов, если он хочет получить их поддержку.

«Прослушал по «диагонали» выступление Юлии Тимошенко на форуме «Новый курс Украины» – ни слова о деоккупации Крыма… в моем восприятии, каждый украинский политик, кто претендует на особую или даже заметную, роль в украинском социуме, не может/не должен уходить от ответа на несколько вопросов, а именно: – о деоккупации Крыма и статусе АРК в составе Украины…».

Его поддержала экс-сторонница Тимошенко, примкнувшая к сторонникам Михаила Саакашвили, – бывшая крымчанка Лиза Богуцкая, которая рассказала, что пыталась задать Тимошенко вопрос на ее партийном мероприятии.

Я все время стояла с поднятой рукой, чтобы спросить о Крыме и о том, считает ли она Путина военным преступником. Юля ответила на вопросы всех, но, глядя на меня, не видела меня в упор. Я мешаю всем своими вопросами. И коалиции, и оппозиции», – похвалилась Богуцкая.

Справедливости ради следует отметить, что Тимошенко на упомянутом выше форуме все же вспомнила о Крыме и озвучила выпад в адрес России.

«Пока Крым и Донбасс не вернутся в Украину, никто из украинцев не может быть спокойным! Наша борьба будет продолжаться, и агрессор – Российская Федерация – должна быть остановлена», – сказала украинская «газовая принцесса».