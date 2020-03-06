Меджлисовцы идут на Крым – спеть свою «лебединую песню» – российский оппозиционер

06.03.2020, Киев, Игорь Петров

Анонсированный еще в прошлом году Меджлисом (запрещен в РФ) поход на Крым, «с прохождением через российскую границу», – отчаянная попытка привлечь к проблеме Крыма внимание международного сообщества, которое уже начало забывать о ней.

Об этом на канале UA:Крым заявил российский либерал, скандальный адвокат Марк Фейгин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне кажется, происходит от отчаяния, потому что крымские татары понимают, что вопрос возврата Крыма удаляется все дальше, так сказать. Перспектива обсуждений его на высшем уровне становится все более туманной, и теряется активная позиция Запада. Это тоже объективный процесс.

Западу же очень выгодно… Он говорит: слушайте, если уж сама Украина, нынешнее руководство Украины, не озабочены, почему вы хотите переложить ответственность на нас?

Может быть, для них это даже удобно – переложить ответственность: «мы не будем этим заниматься, потому что вы не хотите столь активно это артикулировать».

Возможно, поэтому, мне кажется, шаг с походом к границе – нечто подобное… Такие акции уже пытались проводить и с одной стороны границы, и с другой. Чем это закончится – никто никогда не знает.

Москва, конечно, на это будет реагировать со своей стороны. Удастся ли крымским татарам привлечь это внимание международного общественного мнения к проблеме Крыма? Загадка. На это ответить невозможно», – резюмировал юрист-либерал.