Меджлисовцы хотят развалить Россию при помощи чеченцев

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Новости Украины

Запрещенный в Российской Федерации крымско-татарский меджлис будет добиваться развала РФ изнутри при помощи чеченских террористов.

Об этом в эфире телеканала ATR заявил главарь запрещенного в России Меджлиса Рефат Чубаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Чубарова, Украине будет мало просто вывода российских войск, выплаты репараций и судебных расправ.

«Я сейчас хочу говорить о том, что было бы максимально желательным для украинского государства даже при условии того, что мы подписываем соглашение, к нам возвращаются, восстанавливается суверенитет над всеми оккупированными территориями, выписываются механизмы репараций за нанесенный ущерб, определяется порядок привлечения российских преступников международным трибуналом к ответственности. Это тот минимум, которого мы должны добиваться. Но есть еще другие наши ожидания, которые для государства украинского очень важны – гарантии безопасности украинского государства в будущем и гарантии не только с точки зрения поведения западных стран или наших партнеров, а гарантии, с точки зрения будущего российского государства, которое физически никуда не уйдет от наших границ», – сказал экстремист.

«Разумеется, мы, очень многие украинские политики, очень рассчитываем на то, что в нынешних, существующих границах Российская Федерация существовать уже не будет. Там есть народы, которые имеют безусловное право на самоопределение, потому что в свое время их земли были силой включены в Московское, потом Российское царство, и теперь они находятся в составе Российской Федерации. Некоторые из этих народов уже в современной истории пытались добиться своей независимости. Чеченский народ и некоторые другие народы Северного Кавказа, они были на высоком подъеме своего национального движения. То есть мы действительно обсуждали вопросы, связанные с тем, что для украинского государства, которое восстановит свою территориальную целостность, очень желательным было бы переустройство российского государства, и в этой перестроенной территории, конечно, Чечню мы видим, как и другие территории России, мы видим независимым государством», – заявил Чубаров.