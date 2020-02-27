Меджлисовцы хотят свой батальон для зачистки Крымских гор от русских

27.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украинские радикалы крымско-татарского происхождения в 2014 году якобы были готовы сражаться с Россией, однако сбежали с полуострова из-за того, что ВСУ не обеспечили их вооружением.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил экс-боевик «АТО», меджлисовец Исмаил Агамеметов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы тогда (в 2014 году – прим. ред.) прекрасно понимали, что наши солдаты без приказа ничего не могут сделать. А мы уже видели, что зелёные человечки оккупировали Крым, надо было делать какие-то действия.

Я с моими единомышленниками предложил такую идею: «Давайте поедем к ним (ВСУ – прим. ред.), договоримся, чтобы они нам открыли свои задние двери, подготовили несколько БТРов, выставили там десятка полтора-два ящиков с автоматами. А мы, как крымские татары, а воинов у нас было достаточно, это всё взяли, и начали бы свой план сопротивления этим зелёным человечкам.

Но этот план у нас не получился, потому что на тот момент полковник, не помню его фамилию, не поддержал эту идею, когда мы его просили. По какой причине – я не знаю. Мне пришлось выехать оттуда в Мелитополь», – возмутился радикал.

После чего меджлисовец пожаловался на бездействие украинской власти в отношении «освобождения» Крыма, и предложил создать крымско-татарский батальон для скорейшего возвращения полуострова.

«Всякое было, но мне всегда было больно на душе, что при той власти, что сейчас, при этом президенте, тема Крыма не поднимается. А если поднимается, то как-то завуалированно, мол, есть Крым, и всё. А реальных каких-то, прогрессирующих, моментов по отношению к Крыму нету.

В том году, 23 августа, я лично, когда президент приезжал к нам, на встречу ветеранов, задал ему вопрос: «Пан президент, так и так, как вы смотрите на крымских татар, и вообще, когда Крым вернётся, а в этом я не сомневаюсь. И какова судьба крымских татар, неужели опять мой народ будет жить так, как он жил эти последние 23 года – вроде бы Меджлис есть, вроде бы на своей родине, а всё равно мы там как третий сорт были?».

Президент тогда мне сказал, что да, идут действия, разговоры. Я его перебил и сказал: «Мне главное вы скажите, когда Крым вернётся, как мой крымско-татарский народ будет жить в Крыму, и каков будет его политический статус? Это будет Крымско-татарская автономная республика в составе Украины?». Он согласился, подтвердил.

Но на сегодняшний день действий нет», – возмутился он, после чего заявил о необходимости создать крымско-татарское военное подразделение, которое якобы сможет первым войти в Крым.

В свою очередь, Глава правления Крымскотатарского Ресурсного Центра Эскандер Бариев предложил создать новое экстремистское подразделение, которое позволит зачистить Крымские горы от русских.

«Украинскому государству нужен батальон, который непосредственно нужен будет после освобождения Крыма – заниматься зачисткой диверсионных групп непосредственно в Крыму, особенно в горах.

Сегодня, насколько я владею информацией, на Украине есть горно-пехотный батальон, но, поверьте, после того, как оккупант освободит Крым, он оставит там диверсионные группы, разную пятую колонну, и так далее, которая будет создавать негативную ситуацию.

Поверьте, когда Крым будет возвращаться, местное население, в первую очередь, какому батальону будет доверять? Горно-пехотному, который придёт с Западной Украины? Или горно-пехотному батальону, который будет состоять из жителей Крыма? Конечно же, этому», – разошелся меджлисовец.