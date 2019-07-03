Меджлисовцы – Киеву: Не хотим Херсонську область – подавай Qırım!

03.07.2019, Киев, Максим Карпенко

Меджлисовцы отказываются от автономии в Херсонской области и выдвигают претензии на Крым.

Об этом в эфире своего блога заявил меджлисовский пропагандист, беглый российский либерал Айдар Муждабаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Муждабаева, идею предоставления автономии в Херсонской области высказали ему в одной из украинских политических партий.

«Недавно мне в одной партии сказали: «Мы придумали, что делать с Крымом». Мне рассказали абсолютно бредовую идею о том, что крымским татарам нужна автономия на территории Херсонской области.

Я им сказал – ребята, а кто вам вообще сказал, что она нужна крымским татарам? Я ни разу такого не слышал ни от одного крымского татарина. «Ну, мы так решили, мы собрались». Я говорю: «А крымские татары были среди вас?». – «Нет».

То есть вы без крымских татар решили, что нужно крымским татарам и еще публично об этом решили заявить. Вы с ума-то не сходите. Еще не додумайтесь публично заявить о какой-то автономии в Херсонской области, которая нам к черту не нужна. Наша родина – Крым!», – закричал Муждабаев.