Меджлисовцы мечтают захватить Крым военным путем

Украина не отказывается от плана военного захвата Крыма в случае успеха наступления на остальных направлениях.

Об этом в эфире интернет-канала «Zahid.net» заявил меджлисовский пропагандист, замдиректора Украинского института Алим Алиев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Алиева, без захвата Крыма украинская операция не может считаться успешной.

«У нас сегодня война не только за территорию – у нас война за наше государство, за нашу идентичность и за наше существование. Неужели мы верим, что если мы не будем деоккупировать Луганскую и Донецкую области или Крым, то у нас все вернется на круги своя?

Я считаю, что, не деоккупируя и Крым и часть Донецкой и Луганской областей, мы Крым перекладываем на плечи наших будущих поколений. И сегодня мы пошли ва-банк, очевидно. Сегодня вся страна занимается волонтерством, вся страна воюет с оружием, словом, действием. И это важно не забывать…

Крым является частью европейского выбора. И это означает, что Крым является частью украинского выбора. И сегодня мы говорим о том, что военно-дипломатический путь возможен по решению вопросов Крыма», – заявил Алиев.