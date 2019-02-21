Меджлисовцы на украинском ТВ подстрекают к войне за Крым

21.02.2019, Киев, Максим Карпенко

Украинские чиновники должны готовиться к тому, что Россия сдастся под гнетом санкций и добровольно «отдаст Крым». Если же этого не произойдет, то украинская армия должна быть готова к вооруженному противостоянию за полуостров.

Об этом в эфире телеканала «Громадське ТВ» заявил зампредседателя запрещенного в РФ экстремистского меджлиса Ильми Умеров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Общественные организации, политики, государственные структуры Украины должны занимать активную позицию. Когда будут усилены санкции до такой степени, что Россия сама откажется от Крыма и части Донбасса, но если это не будет давать настоящих результатов, то необходимо готовить армию и освобождать свои территории военным путем», – заявил Умеров.