12.06.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Крым, Пропаганда, Украина
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Меджлисовцы на украинском ТВ рассказывают, как заставят Россию платить контрибуцию

Россия должна компенсировать Украине «тысячи погибших» на Донбассе прежде, чем может быть достигнут какой-то компромисс.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил замглавы запрещенного в РФ Меджлиса, Ахтем Чийгоз, который вошел в первую десятку списка партии «Европейская солидарность» под руководством экс-президента Петра Порошенко.

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«Компромисс в этом вопросе должен быть один – агрессор освобождает наши территории, входит миротворческий контингент по всей линии границы, официальной, признанной мировыми институциями. Далее идет вопрос одновременно касательно Крыма. Вот в этом может быть компромисс.

На каких условиях, то есть с компенсацией всех тех жертв, не знаю, это возможно ли тысячи погибших каким-то образом простить этому жестокому врагу. Но других компромиссов по поводу того, чтобы начать прекратить в ответ стрелять и искать пути диалога, я считаю, это провокация», – заявил Чийгоз.

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