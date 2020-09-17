17.09.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Д.Б., Запорожье, Крым, Россия, Украина
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Меджлисовцы нецензурно требуют переименовать магазин в Запорожье


Главарь запрещенного в РФ Меджлиса, бывший депутат Верховной рады Рефат Чубаров не смог сдержать нецензурной брани и потребовал сменить вывеску на запорожском торговом центре «Москва-Симферополь».

Об этом экстремист написал в своем блоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Меджлисовец возмутился тем, что торговый центр, расположенный недалеко от трассы Симферополь-Москва, слишком сильно ассоциируется с Россией.

«Предполагаю, что название «Москва – Симферополь» было предоставлено   торговому центру (магазину) в Запорожье еще до 2014 года. Тем более, что указанный магазин расположен на ул. Новороссийская, которая пересекается с автотрассой Москва – Харьков – Запорожье – Симферополь. Очевидно, владельцы торгового предприятия таким нехитрым способом рассчитывали привлекать покупателей из числа россиян, направлявшихся по дороге на своих машинах в Крым.

Но, су…и, российско-украинская война продолжается уже седьмой год, Крым оккупирован, а в Симферополе, как и в других городах полуострова, почти каждый день российские оккупанты совершают погромы домов крымских татар, арестовывают и незаконно лишают свободы граждан Украины. Ау, местные депутаты и лидеры запорожских организаций политических партий Украины – или вам тоже все по барабану?» – возмутился Чубаров.


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