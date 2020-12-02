Меджлисовцы негодуют: Польские мусульмане признали Крым российским

02.12.2020, Киев, Ольга Козаченко

Мусульманская религиозная ассоциация Польши (МРОП) опубликовала календарь-2021, в котором ряд расположенных в Крыму мечетей названы российскими.

Об этом в своем блоге пишет именуемый себя «представителем Координационного совета Всемирного конгресса крымских татар из Польши» Недим Усейнов.

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Он обратился к высшей коллегии МРОП и польскому муфтию Томашу Мишкевичу для разъяснения и выдвинул ряд требований.

«В официальном заявлении, которое я получил по электронной почте сегодня утром отсутствует четкая позиция МРОТ по принадлежности Крыма Украине. Поэтому выдвигаем следующие требования:

1.Обнародовать официальное заявление, в котором МРОТ четко утверждает, что признает временно оккупированный Крым частью Украины

2.Поддержать ранее заявленную позицию, что инцидент с календарем произошел вследствие ужасной редакционной ошибки

3.Заявление опубликовать на официальной веб-странице.

4.Заявление разослать электронным путем и традиционной почтой всем адресатам, которые получили дефектную электронную и печатную копию календаря (в т.ч. дипредставительства мусульманских и других стран в Польше)

5.В исправленном календаре к рисункам крымских мечетей добавить подпись «Украина» в скобках после названия города, в котором расположена мечеть

6.Отозвать из типографии и уничтожить все распечатанные и электронные дефектные копии календаря

7.О выполнении всех требований сообщить руководству Меджлиса крымскотатарского народа и Всемирного конгресса крымских татар», – написал Усейнов.

По его словам, вышеизложенное отражает позицию меджлисовцев, а посольство Украины в Польше мониторит ситуацию.