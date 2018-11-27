27.11.2018, Киев,   Галина Шершнева
 
Крым, Россия, Украина
Просмотров:

Меджлисовцы угрожают российским белоленточникам страшной местью

Бежавший в Киев из Москвы меджлисовский пропагандист Айдер Муджабаев угрожает российским либералам, которые посмели назвать недавний инцидент в Керченском проливе провокацией, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Говорите дальше, говорите больше. Мы внимательно слушаем и запоминаем. На вашей репутации, которая и так давно пахла гнилью, ставится жирный крест. Вы его сами ставите. Не мешаем. Но больше ни в Украину — ни ногой, иначе ею же под зад огребете, ни к украинцам ни в какой точке мира не приближайтесь», – написал Муджабаев в своем «Фейсбуке».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Он также угрожает российским либералам осуждением на Западе – якобы, отказываясь поддержать правящий на Украине режим, «белоленточники» доказывают свое тайное сотрудничество с Кремлем.

«Я не знаю, сколько ещё мир будет вынужден иметь дело с вашим фюрером, но лично я и мои друзья сделаем все зависящее, чтобы по всему миру знали о том, что вы работаете на Кремль. У вас не получится прикинуться, замаскироваться, маски сброшены, рыла у вас в пуху. Вы думаете, снова удастся выкрутиться? Вы ошибаетесь. Капля камень точит. Иллюзии про вас как «оппозиционеров Путина» далеко не вечны. И вот увидите — не пройдёт всего пары лет, как общение с вами станет на Западе неприличным», – написал Муджабаев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,


ReCreative


Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Похожие новости

    Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть