Меджлисовцы угрожают российским белоленточникам страшной местью

27.11.2018, Киев, Галина Шершнева

Бежавший в Киев из Москвы меджлисовский пропагандист Айдер Муджабаев угрожает российским либералам, которые посмели назвать недавний инцидент в Керченском проливе провокацией, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Говорите дальше, говорите больше. Мы внимательно слушаем и запоминаем. На вашей репутации, которая и так давно пахла гнилью, ставится жирный крест. Вы его сами ставите. Не мешаем. Но больше ни в Украину — ни ногой, иначе ею же под зад огребете, ни к украинцам ни в какой точке мира не приближайтесь», – написал Муджабаев в своем «Фейсбуке».

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Он также угрожает российским либералам осуждением на Западе – якобы, отказываясь поддержать правящий на Украине режим, «белоленточники» доказывают свое тайное сотрудничество с Кремлем.

«Я не знаю, сколько ещё мир будет вынужден иметь дело с вашим фюрером, но лично я и мои друзья сделаем все зависящее, чтобы по всему миру знали о том, что вы работаете на Кремль. У вас не получится прикинуться, замаскироваться, маски сброшены, рыла у вас в пуху. Вы думаете, снова удастся выкрутиться? Вы ошибаетесь. Капля камень точит. Иллюзии про вас как «оппозиционеров Путина» далеко не вечны. И вот увидите — не пройдёт всего пары лет, как общение с вами станет на Западе неприличным», – написал Муджабаев.