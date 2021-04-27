Меджлисовцы обещают Зеленскому бунт в случае подачи воды в Крым

27.04.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Если власти Украины и России договорятся о возобновлении подачи воды в Крым, меджлисовцы готовы повторить опыт совершения терактов на границе с полуостровом, где они, как известно, в 2014 году подорвали опоры линий электропередач, а также незаконно заблокировали автомобильные и железные дороги.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил беглый российский либерал, пропагандист экстремистского меджлиса Айдер Муждабаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Муждабаева, отказ власти от льготного финансирования меджлисовского телеканала ATR связан именно с кулуарными переговорами по Крыму.

«Это по сути дела, предложение сдаться. Вот, после воды в Крым больше не подходите ни к каким западным партнерам, ничего не рассказывайте ни про оккупацию, ни про что. Раз вы с русскими начали водой торговать, вот и торгуйте дальше и миритесь хоть через 150 лет, хоть на следующий год. Потеря субъектности полная.

Но ты знаешь, что в этой связи я подумал? Что это нарочитое придушение канала ATR, которое идет вопреки логике, вопреки здравому смыслу, вопреки бюджету, вопреки ассоциации Украины с ЕС, где прямо прописана обязанность поддерживать наш канал, она идет в том же русле, что «давайте воду вернем», а крымско-татарский канал задушим, и тогда с русскими будем нормально договариваться.

А мы же не дадим никогда пустить туда воду, ты же понимаешь. Для нас это все. Конечно, мы будем поднимать людей против этого. Мы же и блокаду организовывали Крыма тогда, еще в 15-м году, чтобы не было торговли с оккупантами. Они же это все понимают. Я считаю, это две ноги одной зрады», – заявил Муждабаев.