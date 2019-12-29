Меджлисовцы обиделись на Зеленского – забыл про «хизбов»

29.12.2019, Киев, Михаил Рябов

Глава запрещенного в РФ меджлиса Рефат Чубаров высказал недовольство по поводу того, что в рамках сегодняшнего обмена пленными не было освобождено ни одного из «хизбов», арестованных ранее в Крыму.

«При всей разности и ожесточенности публичных оценок позиции украинской власти в вопросах обмена удерживаемыми лицами, просьба ко всем – щадите одинаково чувства родителей, жен и детей как тех граждан Украины, кого удалось вырвать сегодня из застенков ОРДЛО, так и тех, чьи дети, мужья и отцы остаются в застенках российской оккупационной власти в Крыму или же уже раскиданы по тюрьмам России.

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Помните, если власть и допускает сегрегацию граждан Украины в переговорах с Москвой, то мы не можем себе позволить ни впадать в отчаяние, ни обижать друг друга неосторожным словом.

Не дадим никаких шансов Кремлю и его агентам в Украине деморализовать и ввергнуть украинское общество в отчаяние», – говорится в заявлении Чубарова.

Обслуживающий Петра Порошенко политолог Тарас Березовец опубликовал «список Сенцова» из 88 человек (в том числе, диверсантов, при прорыве границы Крыма которыми погиб российский пограничник). Березовец утвеждает, что Киев изначально настаивал на обмене этих лиц, однако исключил по итогам переговоров в Париже.

«Вот список тех, кого готовили к обмену в Париже, но чтобы умаслить Путина, их выбросили из списка «всех на всех», – возмущается Березовец.

Rustem Abiltarov Tofik Abdulhaziiev Eskender Abdulhaniiev Vladlen Abdulkadyrov Izet Abdullaiev Teimur Abdullaiev Uzeir Abdullaiev Medzhyt Abdurahmanov Rustem Abilev Zevri Abseitov Arsen Abhairov Bilial Adilov Raim Aivazov Muslim Aliiev Refat Alimov Enver Ametov Ernes Ametov Osman Arifmemetov Marlen Asanov Farhod Bazarov Akim Bekirov Enver Bekirov Remzi Bekirov Memet Belialov Oleksii Bessarabov Rustem Vaitov Valentyn Vyhivsky Server Haziiev Dzhemil Hafarov Diliaver Hafarov Kostiantyn Davydenko Emil Dzhemadenov Aider Dzhepparov Arsen Dzhepparov Volodymyr Dudka Rustem Emiruseinov Andrii Zahtei Ruslan Zeytullaev Server Zekiryaev Tymur Ibrahimov Riza Izetov Rustem Ismailov Edem Kadyrov Eldar Kantemyrov Yevhen Karakashev Alim Karimov Ihor Kyiashko Andrii Kolomiiets Emir-Usein Kuku Hennadii Lymeshko Enver Mamutov Yunus Masharipov Nariman Memedeminov Remzi Memetov Ruslan Mesutov Yashar Muedinov Seiran Murtaza Server Mustafaiev Ruslan Nahaiev Enver Omerov Riza Omerov Erfan Osmanov Yurii (Nuri) Prymov Fevzi Sahandzhy Ferat Saifullaiev Aider Saledinov Seiran Saliiev Vadym Siruk Seitveli Seitabdiiev Enver Seitosmanov Rustem Seithalilov Edem Smailov Maksym Sokurenko Oleksii Stohnii Eskender Suleimanov Renat Suleimanov Ruslan Suleimanov Shaban Umerov Lenur Khalilov Oleh Chaban Oleksii Chyrnii Hlib Shablii Rustem Sheihaliiev Mykola Shyptur Dmytro Shtyblikov Oleksandr Shumkov Viktor Shur Asan Yanikov

«Среди 76 возвращённых Путиным военных всего 12 человек. Остальные 68 гражданские (таксисты, возившие людей, случайные люди, ставшие шпионами и т.д.). А как же обещание вернуть военнопленных, попавших в руки русских в Иловайского и Дебальцево? Ответа от Зеленского не будет. «Эбонитовый президент» не любит неудобных вопросов», – негодует Тарас Березовец.

«Объясняем болвану Березовцу, что все эти люди – участники террористической организации «Хизб ут Тахрир». Разумеется, что Зеленскому они не нужны ни в каком виде, кроме как в России за решеткой на деньги российских же налогоплательщиков», – пишет телеграм-канал «Майор и генерал», считающийся близким к российским силовикам.