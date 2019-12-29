29.12.2019, Киев, Михаил Рябов
 
Криминал, Крым, Скандал, Украина
Просмотров:

Меджлисовцы обиделись на Зеленского – забыл про «хизбов»

Глава запрещенного в РФ меджлиса Рефат Чубаров высказал недовольство по поводу того, что в рамках сегодняшнего обмена пленными не было освобождено ни одного из «хизбов», арестованных ранее в Крыму.

«При всей разности и ожесточенности публичных оценок позиции украинской власти в вопросах обмена удерживаемыми лицами, просьба ко всем – щадите одинаково чувства родителей, жен и детей как тех граждан Украины, кого удалось вырвать сегодня из застенков ОРДЛО, так и тех, чьи дети, мужья и отцы остаются в застенках российской оккупационной власти в Крыму или же уже раскиданы по тюрьмам России.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Помните, если власть и допускает сегрегацию граждан Украины в переговорах с Москвой, то мы не можем себе позволить ни впадать в отчаяние, ни обижать друг друга неосторожным словом.

Не дадим никаких шансов Кремлю и его агентам в Украине деморализовать и ввергнуть украинское общество в отчаяние», – говорится в заявлении Чубарова.

Обслуживающий Петра Порошенко политолог Тарас Березовец опубликовал «список Сенцова» из 88 человек (в том числе, диверсантов, при прорыве границы Крыма которыми погиб российский пограничник). Березовец утвеждает, что Киев изначально настаивал на обмене этих лиц, однако исключил по итогам переговоров в Париже.

«Вот список тех, кого готовили к обмену в Париже, но чтобы умаслить Путина, их выбросили из списка «всех на всех», – возмущается Березовец.

  1. Rustem Abiltarov
  2. Tofik Abdulhaziiev
  3. Eskender Abdulhaniiev
  4. Vladlen Abdulkadyrov
  5. Izet Abdullaiev
  6. Teimur Abdullaiev
  7. Uzeir Abdullaiev
  8. Medzhyt Abdurahmanov
  9. Rustem Abilev
  10. Zevri Abseitov
  11. Arsen Abhairov
  12. Bilial Adilov
  13. Raim Aivazov
  14. Muslim Aliiev
  15. Refat Alimov
  16. Enver Ametov
  17. Ernes Ametov
  18. Osman Arifmemetov
  19. Marlen Asanov
  20. Farhod Bazarov
  21. Akim Bekirov
  22. Enver Bekirov
  23. Remzi Bekirov
  24. Memet Belialov
  25. Oleksii Bessarabov
  26. Rustem Vaitov
  27. Valentyn Vyhivsky
  28. Server Haziiev
  29. Dzhemil Hafarov
  30. Diliaver Hafarov
  31. Kostiantyn Davydenko
  32. Emil Dzhemadenov
  33. Aider Dzhepparov
  34. Arsen Dzhepparov
  35. Volodymyr Dudka
  36. Rustem Emiruseinov
  37. Andrii Zahtei
  38. Ruslan Zeytullaev
  39. Server Zekiryaev
  40. Tymur Ibrahimov
  41. Riza Izetov
  42. Rustem Ismailov
  43. Edem Kadyrov
  44. Eldar Kantemyrov
  45. Yevhen Karakashev
  46. Alim Karimov
  47. Ihor Kyiashko
  48. Andrii Kolomiiets
  49. Emir-Usein Kuku
  50. Hennadii Lymeshko
  51. Enver Mamutov
  52. Yunus Masharipov
  53. Nariman Memedeminov
  54. Remzi Memetov
  55. Ruslan Mesutov
  56. Yashar Muedinov
  57. Seiran Murtaza
  58. Server Mustafaiev
  59. Ruslan Nahaiev
  60. Enver Omerov
  61. Riza Omerov
  62. Erfan Osmanov
  63. Yurii (Nuri) Prymov
  64. Fevzi Sahandzhy
  65. Ferat Saifullaiev
  66. Aider Saledinov
  67. Seiran Saliiev
  68. Vadym Siruk
  69. Seitveli Seitabdiiev
  70. Enver Seitosmanov
  71. Rustem Seithalilov
  72. Edem Smailov
  73. Maksym Sokurenko
  74. Oleksii Stohnii
  75. Eskender Suleimanov
  76. Renat Suleimanov
  77. Ruslan Suleimanov
  78. Shaban Umerov
  79. Lenur Khalilov
  80. Oleh Chaban
  81. Oleksii Chyrnii
  82. Hlib Shablii
  83. Rustem Sheihaliiev
  84. Mykola Shyptur
  85. Dmytro Shtyblikov
  86. Oleksandr Shumkov
  87. Viktor Shur
  88. Asan Yanikov

«Среди 76 возвращённых Путиным военных всего 12 человек. Остальные 68 гражданские (таксисты, возившие людей, случайные люди, ставшие шпионами и т.д.). А как же обещание вернуть военнопленных, попавших в руки русских в Иловайского и Дебальцево? Ответа от Зеленского не будет. «Эбонитовый президент» не любит неудобных вопросов», – негодует Тарас Березовец.

«Объясняем болвану Березовцу, что все эти люди – участники террористической организации «Хизб ут Тахрир». Разумеется, что Зеленскому они не нужны ни в каком виде, кроме как в России за решеткой на деньги российских же налогоплательщиков», – пишет телеграм-канал «Майор и генерал», считающийся близким к российским силовикам.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Декабрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть