Меджлисовцы обвинили марсиан в отрыве Крыма от Украины

21.10.2019, Киев, Вадим Москаленко

Новая киевская власть ничего не предпринимает для «возвращения» Крыма, поэтому жители полуострова давно не верят в возможность подобного сценария.

Об этом в эфире телеканала «ATR» заявил экс-глава Комитета Крыма по делам межнациональных отношений, меджлисовский активист и русофоб Эдем Дудаков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Крыму должны понять, чего вы хотите. Мы этого в Крыму понять никак не можем, потому что при предыдущей власти было что-то понятно, а сейчас нет преемственности власти, вы отрываетесь.

И если вы будете и дальше вести свою политику так, что «мы все до основания разрушим и что-то новое получим», вы ничего не получите. Крым отрывается, и это очень плохо, люди теряют доверие к украинской власти, что она вообще на что-то способна», – негодует религиозный радикал.

При этом проживающий в Крыму экстремист заявил о некоем «часе X», во время которого свидомые жители полуострова должны подать сигнал о желании вернуться на Украину.

«Я не могу говорить открытым текстом, но в час X из Крыма должен поступить сигнал миру, что Крым хочет в Украину. И этот сигнал можем дать только мы, и больше никто. И если Украина будет вести так оторвано от Крыма свою политику, то ничего не произойдет.

Конечно, представительство, которое было, там есть наш орган – Меджлис (запрещен в РФ), там есть лидер нашего народа, которые лучше знают ситуацию, чем те, кто находится сегодня в парламенте, то большинство, которое называется слугами народа, но мне кажется, что они марсиане от народа», – констатировал Дудаков.