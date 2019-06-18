Меджлисовцы обвиняют Макрона: «Ни слова о Крыме!»

18.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Президент Франции Эмануэль Макарон, что Россия должна вернуться в ПАСЕ. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил депутат Верховной Рады, глава запрещенного в РФ Меджлиса Рефат Чубаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Чубаров упрекнул Макрона в том, что по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским французский лидер не сказал о «российской агрессии, Крыме и украинцах».

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«Главная мотивация для Макрона, почему Россия должна быть восстановлена в Парламентской Ассамблее Совета Европы – это то, что, якобы, граждане России не могут быть отлучены от европейского суда, европейского права, потому что не имеют возможности туда жаловаться.

Слушайте, а украинские граждане, а сотни тысяч крымских татар, целостный коренной народ, а 500 тысяч украинцев, которые живут в Крыму, а семьи более чем 14-ти тысяч убитых? Вы понимаете, какое идет противопоставление – интересы российских граждан, страны-агрессора, и ни слова о Крыме, украинцах», – сокрушается Чубаров.