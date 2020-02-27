Меджлисовцы оформляют погибших в Донбассе боевиков как жертв ДТП

27.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

Боевики воюющего на украинской стороне против республик Донбасса меджлиса (запрещен в РФ) вынуждены скрывать свои потери, когда забирают тела погибших на родину.

Об этом на пресс-конференции в Киеве рассказал меджлисовский активист организации «Крым SOS» Энвер Бекиров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Представьте себе: семья, которая уже пять-шесть лет не может должным образом почтить своего погибшего сына, которая вынуждена молчать, которая своего сына везёт через всю страну в цинковом гробу со справкой, что он погиб в ДТП, и которая избегает любых воспоминаний об этом, потому что это опасно для всей семьи.

Представьте себе такую семью, где отец воюет на стороне Украины, и к нему приходит повестка, что он попал под принудительный призыв в Крыму, и в любой момент он может оказаться по разные стороны линии огня с собственным сыном. Вот такие живые истории крымских татар», – доложил меджлисовец.