Меджлисовцы отметят гибель крымчан концертом в Киеве

22.01.2019, Киев, Максим Карпенко

Меджлисовцы хотят устроить концерт в Киеве в годовщину столкновений, организованных при участии заезжих боевиков «Правого сектора» под стенами парламента Крыма 26 февраля 2014 года, когда в давке и от отравления неизвестным газом погибли крымчане – сторонники воссоединения с Россией.

Продюсер телеканала «UA:Крым» Осман Пашаев в своем блоге призывает киевлян прийти на Контрактовую площадь в Киеве, где будет организован концерт. При этом, денег на проведение мероприятия у беглых крымских майданщиков нет.

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«В этом году 5 лет сопротивления оккупации полуострова. Тогда в 2014-м 15 000 крымских татар и украинцев остановили «мирное» отсоединение полуострова…

Есть идея нашего креативного продюсера UA: КРЫМ Муслима Умероглы не дать забыть этот день концертом украинских звезд на Контрактовой площади в Киеве. Предыдущие годы все ограничивалось телеэфиром с говорильней политиков и экспертов. Часто не первого эшелона политиков даже. И митингом на несколько сот киевлян.

Сейчас тоже будут телемарафоны, впрочем, концерт привлечет внимание десятков тысяч киевлян и гостей Киева. Надо его делать, и звезды согласились петь бесплатно, но есть технический райдер, сцена, звук. И на это надо минимально денег, которых нет ни у Общественного вещателя, ни у Крымского дома, ни у Министерства информационной политики.

Каждая из этих структур готова приложить усилия те, что имеет. «Общественное» предоставит эфир и людей. МИП телевизионную передвижную станцию для трансляции вживую. Крымский дом умеет это организовывать, но надо еще как минимум 500 000 гривен. И это того стоит.

Можете подсказать хотя бы какой-то грант на это, или можно их собрать на краудфандинг?» – вопрошает Пашаев.

Напомним, во время митинга под зданием парламента Крыма, который прошел 26 февраля 2014-го года, погибли двое его участников, еще 35 получили различные травмы.

В тот день меджлисовским и украинским радикалам удалось захватить здание парламента Крыма и сорвать проведение сессии, где, как ожидалось, могло быть принято решение о возвращение Конституции полуострова образца 1992 года, предусматривающие конфедеративные отношения с Киевом.

В ночь после столкновений здание парламента Крыма и Совмина автономии было занято спецназом России, после чего беспорядки на полуострове прекратились, и начался мирный процесс воссоединения с РФ.