Меджлисовцы озвучили план вторжения Джемилева в Крым

13.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович планирует 7-11 октября визит в Крым. Верхушка запрещенного в РФ меджлиса намерена отправить в поездку на полуостров вместе с Миятович своих представителей.

Об этом в эфире телеканала ATR заявил депутат Верховной Рады Рефат Чубаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что Дунья Миятович, как должностное лицо Совета Европы, может находиться в Крыму по маршруту, утвержденному и согласованному Украиной.

Но я очень хотел бы, чтобы с ней вместе побывали те граждане Украины, которые не имеют возможности быть у себя дома. Чтобы она взяла в свою делегацию меня, как главу меджлиса крымско-татарского народа (организация запрещена в РФ, – авт.), она может пригласить нашего лидера, господина Мустафу Джемилева, она может пригласить господина Андрея Щекуна или еще кого-то. Чтобы мы показали ей наших родных, наши дома, чтобы мы показали те общины, которые нас не видят пять лет», – заявил Чубаров.